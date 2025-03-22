MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 MSÜ tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih takvimi ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 MSÜ tercih kılavuzu ile birlikte netleşecek. Geçtiğimiz yıl MSÜ tercihleri, 3 Nisan 2024 tarihinde başlamış ve 10 Mayıs 2024 tarihinde sona ermişti. Buna göre, MSÜ tercih sürecinin bu yıl da nisan ayında başlaması bekleniyor.