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        Haberler Bilgi Gündem MSÜ 2025 taban puanları belli oldu mu? 2025 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay MYO (Kadın-erkek) MSÜ kontenjan listesi ve başarı sıralaması

        MSÜ taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?

        Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar için kritik bir dönem başlıyor. 2025 MSÜ sınavının tamamlanmasıyla birlikte, gözler tercih sürecine çevrildi. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim görmek isteyen adaylar, başarı sıralamalarını ve taban puanlarını merakla bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu, adayların tercihlerini yapmalarına rehberlik edecek. Peki, MSÜ tercihleri hangi tarihte başlayacak ve taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte sürece dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 20:27 Güncelleme: 25.03.2025 - 20:27
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        Milli Savunma Üniversitesi’nde subay ve astsubay olarak yetişmek isteyen adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2025 MSÜ sınavının tamamlanmasının ardından, tercih dönemi için hazırlıklar başladı. Adaylar, Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları’na girişte belirleyici olan taban puanların ve kontenjanların duyurulmasını bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu, seçim sürecine ışık tutacak. Peki, MSÜ tercihlerinin başlamasına kaç gün kaldı? İşte merak edilen tarihler ve süreçle ilgili bilinmesi gerekenler...

        2

        MSÜ 2025 KONTENJANLARI YAYIMLANDI MI?

        Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.

        3

        MSÜ TABAN PUANLARI 2024

        HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR

        KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396

        KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929

        KHO SÖZEL 342,96547

        HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

        HHO SAYISAL 389,34501

        KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140

        KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876

        4

        ASTSUBAY MYO ADAYLAR

        KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782

        BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

        BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636

        BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848

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        MSÜ 2025 TABAN PUAN VE SIRALAMALAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        2025 MSÜ taban puan ve sıralamaları, tercihlerin ardından yerleştirmeler yapıldıktan sonra belli olacak. Adaylar geçen senenin taban puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecekler.

        6

        MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2025 MSÜ tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih takvimi ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 MSÜ tercih kılavuzu ile birlikte netleşecek. Geçtiğimiz yıl MSÜ tercihleri, 3 Nisan 2024 tarihinde başlamış ve 10 Mayıs 2024 tarihinde sona ermişti. Buna göre, MSÜ tercih sürecinin bu yıl da nisan ayında başlaması bekleniyor.

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