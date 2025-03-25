Milli Savunma Üniversitesi’nde subay ve astsubay olarak yetişmek isteyen adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2025 MSÜ sınavının tamamlanmasının ardından, tercih dönemi için hazırlıklar başladı. Adaylar, Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları’na girişte belirleyici olan taban puanların ve kontenjanların duyurulmasını bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu, seçim sürecine ışık tutacak. Peki, MSÜ tercihlerinin başlamasına kaç gün kaldı? İşte merak edilen tarihler ve süreçle ilgili bilinmesi gerekenler...