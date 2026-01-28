Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem MSÜ başvurularında yarın son gün! MSÜ başvurusu nasıl yapılır? 2026 MSÜ başvuru tarihi son gün ne? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

        MSÜ başvurularında yarın son gün! MSÜ başvurusu nasıl yapılır?

        Milli Savunma Üniversitesi'nde askerî öğrenci olma hedefiyle sınava hazırlanan adaylar için kritik gün geldi. ÖSYM tarafından yürütülen 2026 MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda başvuru süreci yarın sona eriyor. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları hayali kuran binlerce aday, başvurularını tamamlamak için son saatlere girerken, geç kalmamak adına başvuru ekranını yakından takip ediyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 18:24 Güncelleme: 28.01.2026 - 18:24
        1

        MSÜ sınavına katılmak isteyen adaylar için başvurularda artık sona gelindi. ÖSYM’nin yayımladığı takvim doğrultusunda 2026 MSÜ başvuruları yarın itibarıyla kapanacak. Askerî öğrenci olma yolunda önemli bir adım olan bu sınav için henüz başvurusunu tamamlamayan adayların, son gün uyarısını dikkate alarak işlemlerini yarın bitmeden tamamlaması gerekiyor. İşte bilgiler...

        2

        MSÜ 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi belli oldu. Buna göre; 2026 MSÜ 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Başvuru işlemleri ise ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.

        3

        MSÜ 2026 TAKVİMİ

        Başvuru Tarihleri: 5-29 Ocak 2026

        Geç Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2026

        Sınav Tarihi: 1 Mart 2026

        Sonuç Tarihi: 26 Mart 2025

        MSÜ SINAVI HAKKINDA

        MSÜ, Türkiye'de öğrencilere askeri alanda eğitim veren Milli Savunma Üniversitesinin kısaltılmış adıdır. MSÜ'de yani Milli Savunma Üniversitesinde eğitim almak için öğrencilerin MSÜ Sınavı'na girmesi gerekmektedir.

