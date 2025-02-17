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        MSÜ ne zaman? MSÜ sınav giriş belgesi yayımlandı

        Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav tarihi belli oldu. Türkiye'de, askeri eğitim ve öğretim veren bir üniversite olup, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyacı olan subay ve astsubay yetiştirmek amacıyla eğitim veren bir kurumdur. Peki MSÜ ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 15:16 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:16
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        1

        MSÜ sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Sınava katılım sağlayacak adaylar Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremeyecek. İşte, 2025 MSÜ sınav tarihi ve giriş belgesi sorgulama ekranı

        2

        MSÜ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        MSÜ sınav yerleri belli oldu. ÖSYM'den gelen açıklama şu şekilde:

        23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2025-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Şubat 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

        DİKKAT!

        23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-MSÜ için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        3

        MSÜ NE ZAMAN 2025, KAÇ SORU, KAÇ DK?

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak.

        Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecekler. Sınav süresi 165 dakika olacak.

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