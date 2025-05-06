MSÜ tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından MSÜ sonuçları için gözler, Milli Savunma Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. MSÜ tercih sonuçlarında öğrenciler, Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak; Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'na yerleştirilecek. Peki, "Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte MSÜ tercih sonuç sorgulama ekranı...