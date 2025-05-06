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        Haberler Bilgi Gündem MSÜ tercih sonuç tarihi 2025: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        24 Mart tarihinde başlayan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 18 Nisan tarihinde sona erdi. Belirtilen tarih aralığında tercihlerini tamamlayan adaylar, MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. MSÜ tercih sonuçları belirtilen tarihte, "https://personeltemin.msb.gov.tr/" internet adresi üzerinden adayların erişimine sunulacak. Peki, "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 23:46 Güncelleme: 06.05.2025 - 23:48
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        MSÜ tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından MSÜ sonuçları için gözler, Milli Savunma Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. MSÜ tercih sonuçlarında öğrenciler, Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak; Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'na yerleştirilecek. Peki, "Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte MSÜ tercih sonuç sorgulama ekranı...

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        2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart tarihinde başladı ve 21 Nisan'da sona erdi.

        MSÜ tercih sonuçlarının mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

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        MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

        Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

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        MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

        MSÜ mülakatlarının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı.

        MSÜ mülakatlarının bu yıl haziran ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

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        MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden erişime sunulacak.

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