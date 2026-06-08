2026 MSÜ tercih sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından 1 Mart 2026’da uygulanan MSÜ sınavının sonuçları 24 Mart’ta adayların erişimine açılmış, tercih süreci ise 25 Mart-24 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için değerlendirmeler ayrı ayrı yapılacak. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar mülakat ve fiziki yeterlilik sınavı gibi ikinci seçim aşamalarına hazırlanacak. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak, sonuçlara nereden bakılacak? İşte detaylar haberimizde...