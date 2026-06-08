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        Haberler Bilgi Gündem MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden, nasıl bakılır?

        MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ yerleştirme sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?

        2026 MSÜ tercih sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Haziran ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte sonuç sorgulama ekranı yoğun şekilde takip edilirken, gözler Milli Savunma Üniversitesi'nden gelecek duyuruya çevrildi. Yerleştirme sürecinde Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları ayrı ayrı değerlendirilecek. Tercih sonuçlarının ilan edilmesinin ardından uygun bulunan adaylar, askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına davet edilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar bu hafta erişime açılır mı? İşte merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 14:50 Güncelleme:
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        1

        2026 MSÜ tercih sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından 1 Mart 2026’da uygulanan MSÜ sınavının sonuçları 24 Mart’ta adayların erişimine açılmış, tercih süreci ise 25 Mart-24 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için değerlendirmeler ayrı ayrı yapılacak. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar mülakat ve fiziki yeterlilik sınavı gibi ikinci seçim aşamalarına hazırlanacak. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak, sonuçlara nereden bakılacak? İşte detaylar haberimizde...

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        MSÜ 2026 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Savunma Bakanlığı, MSÜ tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

        Ancak önceki yılların tercih ve değerlendirme süreçleri dikkate alındığında, 2026 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayı içinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

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        MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Adaylar, tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi personel temin adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler.

        Sonuçlar açıklandığında adaylara herhangi bir posta yoluyla bildirim yapılmayacak, bu nedenle resmi internet sitesinin düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor.

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        MSÜ MÜLAKAT SÜRECİ VE İKİNCİ AŞAMA

        Milli Savunma Bakanlığı tercih sonuçlarına göre baraj puanını geçen adaylar, mülakat sürecine katılmaya hak kazanacak. Bu adaylar, Ankara’da bulunan Kara Harp Okulu yerleşkesinde gerçekleştirilecek ikinci aşama sınavlara davet edilecek.

        Bu aşamada adaylar şu testlerden geçecek:

        - Hava Harp Okulu Adayları İçin: Psikomotor Testi

        - Tüm Adaylar İçin: Fiziki Değerlendirme

        - Fiziki Yeterlilik Testi (Spor)

        - Mülakat

        - Sağlık Muayenesi

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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