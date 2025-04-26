MSÜ tercih sonucu sorgulama: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
24 Mart tarihinde balayan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 21 Nisan tarihinde sona erdi. Belirtilen tarih aralığında tercihlerini tamamlayan adaylar, MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi mercek altına aldı. Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek. Peki, "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
MSÜ tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. Tercihlerini 21 Nisan tarihine kadar "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden yapan adaylar, gözünü MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı...
2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart tarihinde başladı ve 21 Nisan'da sona erdi.
MSÜ tercih sonuçlarının mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.
MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
MSÜ mülakatlarının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı.
MSÜ mülakatlarının bu yıl haziran ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden erişime sunulacak.