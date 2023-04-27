Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınav sonuçları, 27 Nisan Perşembe günü ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Deniz, Hava, Kara Harp Okulları'nda akademik kariyerini sürdürmek isteyenlerin gözü MSÜ tercih tarihlerine çevrildi. Tarihlerin açıklanmasının ardından MSÜ tercihleri Milli Savunma Üniversitesi'nin resmi internet sitesi personeltemin.msb.gov.tr üzerinden alınacak. Adayların tercihlerinde taban puanları ve kontenjan dağılımı etkili olacak. İşte MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...