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MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri hangi tarihte açıklanacak?

MSÜ tercih tarihleri takvimi araştırmaları, 2023 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile MSÜ sınav sonuçları erişime açıldı. Sonuçların ardından gözler MSÜ tercih işlemlerine çevrildi. MSÜ tercihleri, Milli Savunma Üniversitesi tarafından açıklanan tarihlerde personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte 2023 MSÜ tercih tarihleri ve tercih ekranı detayları...

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  • MSÜ TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 | MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri hangi tarihte açıklanacak?

    Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınav sonuçları, 27 Nisan Perşembe günü ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Deniz, Hava, Kara Harp Okulları'nda akademik kariyerini sürdürmek isteyenlerin gözü MSÜ tercih tarihlerine çevrildi. Tarihlerin açıklanmasının ardından MSÜ tercihleri Milli Savunma Üniversitesi'nin resmi internet sitesi personeltemin.msb.gov.tr üzerinden alınacak. Adayların tercihlerinde taban puanları ve kontenjan dağılımı etkili olacak. İşte MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...
  • MSÜ TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 | MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri hangi tarihte açıklanacak?

    SINAV 2 NİSAN'DA TAMAMLANDI!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından düzenlenen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 77 ilde ve 98 sınav merkezinde 2 Nisan 2023 tarihinde tamamlandı.
  • MSÜ TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 | MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri hangi tarihte açıklanacak?

    MSÜ SINAV KİTAPÇIĞI 12 NİSAN'A KADAR GÖRÜNTÜLENDİ!

    Sınavın ardından 2023 MSÜ Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u adayların erişime açıldı. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erdi.
  • MSÜ TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 | MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri hangi tarihte açıklanacak?

    MSÜ SONUÇLARI 27 NİSAN'DA ERİŞİME AÇILDI!

    MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açıldı. 

    MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Adaylar MSÜ sınav sonuçlarını, T.C. kimlik mumaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamasından sorgulayabilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

    2023 MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • MSÜ TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 | MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri hangi tarihte açıklanacak?

    MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih tarihleri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl MSÜ sonuçları 14 Nisan'da açıklanmış, tercih işlemleri ise 18 Nisan'da alınmaya başlanmıştı. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda 2023 MSÜ tercihlerinin 2 Mayıs'ta başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

    2023 MSÜ sınavına katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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