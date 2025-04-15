MSÜ tercihleri ne zaman sona eriyor ve tercihler nasıl yapılır? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından MSÜ sınavı gerçekleşiyor. Henüz tercihlerini tamamlamayanlar MSÜ tercih ekranına yoğunlaştı. Tercih sürecinde sonuçların hangi tarihte açıklanacağı da gündemde. Peki MSÜ tercihleri ne zaman sona eriyor ve tercihler nasıl yapılır?
Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri duyurusu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. 23 Şubat'ta gerçekleşen MSÜ'nün sonuçları 18 Mart tarihinde erişime açılmıştı. Adaylar 24 Mart itibariyle tercih işlemlerine başladı. Peki MSÜ tercihleri ne zaman sona erecek?
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK 2025?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 23 Şubat 2025 tarihinde icra edilen 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan ve 2025-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (18 Nisan günü saat 23:59'a kadar).
MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
MSÜ tercih kılavuzları yayımlandığında adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden tercihlerini yapabilecek. ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan 24 Mart- 18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapabilecek.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini yapan adaylar sonuçların ilan edileceği takvime yoğunlaştı. Ancak henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından MSÜ tercih sonuçları tarihi ilan edilmedi.
MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.