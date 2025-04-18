MSÜ tercih işlemleri uzatıldı! 2025 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemlerinin uzatıldığını açıkladı. 24 Mart başlayan 18 Nisan tarihinde sona ermesi beklenen MSÜ tercih işlemleri uzatıldı. Yaşanan son dakika gelişmesi, "MSÜ tercihleri uzatıldı mı? MSÜ tercih işlemleri ne zaman bitiyor?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 2025 MSÜ son tercih tarihi...
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih işlemleri uzatıldı. Tercih işlemlerini 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresi üzerinden yapmaya hazırlanan adaylar, MSÜ son tercih tarihini gündemine aldı. Peki, "MSÜ tercihleri uzatıldı mı? MSÜ tercih işlemleri ne zaman bitiyor?" İşte detaylar...
MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ UZATILDI MI?
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemlerinin 21 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.
MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ NEREDEN YAPILIYOR?
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemleri (2025-MSÜ) 21 Nisan 2025 saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Tercih işlemleri 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden yapılacaktır." bilgisine yer verildi.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini yapan adaylar sonuçların ilan edileceği takvime yoğunlaştı. Ancak henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından MSÜ tercih sonuçları tarihi ilan edilmedi.
MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.