MTV son ödeme tarihi ne zaman?

Motorlu taşıt sahibi vatandaşlardan alının Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV),her yıl iki taksitte alınıyor. Araç sahibi olan milyonlarca vatandaş, MTV 2. taksit ödemelerinin ne zaman başladığını, son günün ne zaman olduğunu ve MTV borcunun nasıl hesaplandığını merak ediyor.
İşte MTV borcunuz ve 2019 MTV son ödeme tarihi!
MTV 2. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?
Araç sahiplerinin her yıl ödemek durumunda olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV ) ikinci taksitinin ödeme tarihi geldi. İlk taksiti Ocak ayında yatırılan MTV’nin ikinci taksit ödemelerinin, 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında yapılması gerekiyor.
Eğer son tarih 31 Temmuz 2019'un geçirilmesi durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanır. Ayrıca yasal olarak tanınan sürelerin sonunda ödeme yapılmaması halinde kamu alacağı olduğu için e-haciz işlemi başlatılır.
ARAÇLARA GÖRE MTV BORCU NE KADAR?
2019 yılı MTV artış oranı Cumhurbaşkanlığı Tebliği ile %15,9 olarak kararlaştırıldı. Yani 2018 yılı MTV tutarları %15,9 attırılarak 2019 MTV tutarları belirlendi.
- Aracın ilk tescil tarihi, trafiğe çıkış yani aracın ilk alındığı tarihtir.
- Elektrikli taşıtların 2019 yılı MTV tutarlarına sayfamızın sonunda yer alan tablodan ulaşabilirsiniz.
Not: Ruhsatta kamyonet olarak geçen aracın arka tarafında yolcu oturması için koltukları mevcut ise araç tipi "panel van" olarak seçilmeli. Örneğin, 5 oturma koltuğu olan kamyonet, MTV hesaplamasında panel van olarak geçiyor.
|Motor Silindir Hacmi
|1-3 Yaş (TL)
|4-6 Yaş (TL)
|7-11 Yaş (TL)
|12-15 Yaş (TL)
|16 ve üzeri yaş (TL)
|1300 cc ve aşağısı
|861
|600
|336
|255
|90
|1301-1600 cc
|1500
|1124
|653
|461
|177
|1601-1800 cc
|2647
|2069
|1218
|743
|289
|1801-2000 cc
|4170
|3212
|1888
|1124
|444
|2001-2500 cc
|6254
|4541
|2837
|1696
|671
|2501-3000 cc
|8720
|7586
|4739
|2550
|936
|3001-3500 cc
|13280
|11948
|7197
|3593
|1319
|3501-4000 cc
|20878
|18028
|10618
|4739
|1888
|4001 cc üzeri
|34171
|25624
|15176
|6821
|2647
MTV ÖDEMELERİ NEREDE YAPILIR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, il ve ilçelerde bulunan vergi dairesi veznelerinden ve Gelir İdaresi internet sitesi üzerinden yapılıyor.
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