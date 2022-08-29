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MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. New Jersey’deki Prudential Center’da düzenlenen etkinlikte geceye damga vuran isim ise Taylor Swift oldu

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
HABERTURK.COM

Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2022 MTV Video Müzik Ödülleri, ABD'nin New Jersey eyaletindeki Prudential Center'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Birçok yıldız ismin performans sergilediği geceye damga vuran isim ise Taylor Swift oldu. Swift, All Too Well isimli şarkısıyla 'Yılın Klibi' ödülüne layık görüldü. Ünlü şarkıcı, yeni albümünün 21 Ekim'de çıkacağını müjdeledi. Yılın Albümü ödülü Harry Styles'a giderken, Yılın Sanatçısı ise Bad Bunny oldu.

İŞTE MTV VİDEO MÜZİK ÖDÜLLERİ'NİN KAZANANLARI

YILIN KLİBİ
Taylor Swift, All Too Well

YILIN SANATÇISI
Bad Bunny

YILIN ŞARKISI
Billie Eilish, Happier Than Ever

YILIN ALBÜMÜ
Harry Styles, Harry’s House

EN İYİ YENİ ŞARKICI
Dove Cameron

EN İYİ GRUP
BTS

SOSYAL MESAJ İÇEREN EN İYİ KLİP
Lizzo, About Damn Time

EN İYİ K-POP ŞARKISI
Lisa, Lalisa

EN İYİ ROCK ŞARKISI
Red Hot Chili Peppers, Black Summer

EN İYİ LATİN ŞARKI
Anitta, Envolver

EN İYİ YAZ ŞARKISI
Jack Harlow, First Class

EN İYİ HİP-HOP ŞARKISI
Nicki Minaj-Lil Baby, Do We Have a Problem

EN İYİ ALTERNATİF ŞARKI
Maneskin, I Wanna Be Your Slave

EN İYİ POP ŞARKISI
Harry Styles, As It Was

EN İYİ R&B ŞARKI
The Weeknd, Out Of Time

*Fotoğraflar AP tarafından servis edilmiştir.

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