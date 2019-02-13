Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB Yapı İşleri Müdürlüğü, Beyoğlu'nda bulunan Muammer Karaca Tiyatrosu'nun restorasyonunu yaptırmak için 11 Mart 2019 tarihinde ihale yapacak. İhale şartnamesine göre, 616 kalemden oluşacak olan restorasyon işinin yaklaşık 23 ayda (680 gün) tamamlanması öngörülüyor.

64 YILLIK TİYATRO HAYATA DÖNDÜRÜLECEK



Tiyatro ve sinema oyuncusu Muammer Karaca'nın 1955 yılında kurduğu, "Muammer Karaca Tiyatrosu", ünlü sanatçının 1978 yılında ölümüne kadar Türk tiyatrosuna hizmet etmeye devam etti. 1979 yılında İSKİ tarafından kullanılan tiyatro binası, 1988 yılında İBB tarafından yeniden tiyatro haline getirildi. 1989 yılında perdelerini açan Karaca Tiyatrosu'nun faaliyetleri, kasım 2012'de olası depremde yıkılma riski taşıdığı için durduruldu.

İBB, 7 yıldır kaderine terk edilmiş bir şekilde bekleyen ünlü tiyatro binasını restore ederek, yeniden tiyatro severlerin hizmetine sunacak.