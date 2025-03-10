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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mücevher ihracatında yüzde 79'luk artış - İş-Yaşam Haberleri

        Mücevher ihracatında yüzde 79'luk artış

        Türkiye'nin mücevher ihracatı şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,1 artarak 861 milyon 617 bin dolar oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:19 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:19
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        Mücevher ihracatında yüzde 79'luk artış
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        Dünya genelinde karışık bir ekonomik görünümün hakim olduğu, tüketicilerin harcamalarını temel ihtiyaçlarına doğru kaydırdığı dönemde, Türk mücevher sektörünün ihracattaki pozitif ivmelenmesi dikkati çekti.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 20 milyar 775 milyon 674 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde mücevher sektörünün ihracatı ise yüzde 79,1 artışla 861 milyon 617 bin dolara çıktı. Sektör, geçen yıl şubatta 481,1 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirmişti.

        Mücevher sektörünün şubatta gerçekleştirdiği ihracatın, toplam dış satımın yüzde 4,1'ine denk geldiği hesaplandı.

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        Mücevher sektörünün alt mal grubu olarak ihracat rakamlarına bakıldığında, 714,5 milyon dolarlık altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, 85,8 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, 34,6 milyon dolarlık gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, 12,4 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş gümüş, 9,2 milyon dolarlık kıymetli metallerin veya kıymetli metalle kaplama metallerin döküntü artıkları, 516 bin dolarlık kültür incileri, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ve bunlardan mamul, 1,3 milyon dolarlık kıymetli metallerle kaplanmış saatler, aksam ve parçalar, 959,5 bin dolarlık taklit mücevherci eşyası, 1,9 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş diğer kıymetli metaller, 316,4 bin dolarlık kıymetli metallerden mamul diğer eşya dış satımı yapıldığı görüldü.

        Mücevher sektöründe en fazla ihracat 411,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılırken, bu ülkeyi 56,6 milyon dolarla ABD, 53,4 milyon dolarla İsviçre, 45,2 milyon dolarla Hong Kong, 43,5 milyon dolarla Kırgızistan takip etti.

        Rakamsal bazda ihracat artışında BAE zirvede yer aldı. Şubatta mücevher sektörünün ülkeye dış satımı 275 milyon dolar arttı. İhracat artışında BAE'yi 51 milyon dolarla İsviçre, 20,3 milyon dolarla Kırgızistan, 20,2 milyon dolarla Libya, 11,6 milyon dolarla Belçika izledi.

        Mücevher sektörü, Libya'ya 40,9 milyon dolar, Belçika'ya 13,3 milyon dolar ihracat yaptı.

        İl bazında bakıldığında, şubatta mücevher sektöründe en fazla ihracat 605,8 milyon dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi.

        Aynı dönemde, Çorum'dan 228,2 milyon dolar, Trabzon'dan 13,8 milyon dolar, Kastamonu'dan 7 milyon dolar, Sakarya'dan 2,9 milyon dolar ve Ankara'dan 1,6 milyon dolar mücevher ihracatı yapıldı.

        Sektörün 2024 ve 2025 şubat aylarında ihracat gerçekleştirdiği yerler, miktarları (bin dolar) ve değişim oranları (yüzde) şöyle:

        ÜLKE 2024 2025 Değişim (yüzde)
        BAE 136.665,26 411.690,22 201,2
        ABD 55.484,10 56.552,65 1,9
        İSVİÇRE 2.395,33 53.357,39 2127,6
        HONG KONG 53.185,77 45.221,09 -15,0
        KIRGIZİSTAN 23.270,01 43.522,21 87,0
        LİBYA 20.665,24 40.903,05 97,9
        MEKSİKA 19.257,38 19.229,16 -0,1
        IRAK 26.549,43 15.164,84 -42,9
        İTALYA 3.591,02 13.466,99 275,0
        BELÇİKA 1.625,30 13.257,54 715,7
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