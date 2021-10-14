Mücevherat dükkanında silahlı soygun! 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir mücevherat dükkanına motosikletle gelen iki kişi, silah tehdidiyle mağazadan bir miktar değerli takı alarak kaçtı.

AA'nın haberine göre, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

İş yeri çalışanı Enis Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yabancı olduklarını düşündükleri iki kişinin aniden silahla içeri girdiklerini ve kendilerine İngilizce panik yapmamalarını söylediklerini ifade etti.

Şüphelilerden birinin vitrini boşaltmaya çalıştığını dile getiren Alkan, "Silahı üstümüze doğrultunca o panikle vuracağını düşündüm. Kaçarken uzunca bir süre ben de arkalarından kovaladım, onlar motorla kaçtı. Ben de bir motosiklet durdurdum ve arkalarına düştüm ama kaçırdım, hala olayın şokundayım." dedi.

Alkan, çalınan miktarın henüz belli olmadığını, bunun için sayım yapacakları söyledi.

Öte yandan yaşanan olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde biri motosiklet kasklı iki kişinin dükkanın içerisine girmesi, çalışanlara silah doğrultarak vitrindeki bir miktar ziynet eşyasını alması ve dışarı çıkıp kaçmaları yer alıyor.