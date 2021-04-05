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Mucize bebek önce Covid-19'u ardından kalp hastalığını yendi

Kalp ameliyatı olacağı sırada Covid-19 testi pozitif çıkan minik bebek Harun Çelik, Habertürk Tv’de yayınlanan Hayat Yeniden Sıra Dışı Vakalar programına konuk oldu

Mucize bebek önce Covid-19'u ardından kalp hastalığını yendi

Habertürk Tv’de yayınlanan Hayat Yeniden Sıra Dışı Vakalar programının bu haftaki konuğu Türkiye’nin kalp ameliyatı geçiren Covid-19 bebeği Harun Çelik’ ti. Programda, doğuştan kalbi delik dünyaya gelen ve aortundaki kesinti anne karnında fark edilmeyen minik bebeğin ameliyat öncesinde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasından sonra verdiği çetin mücadele gözler önüne serildi.

“BEBEĞİMİN HASTALIĞININ TEŞHİSİ İÇİN 4 ŞEHİR DOLAŞTIM”

Siirt’te doğum yapan anne Kadriye Çelik, taburcu olup eve geldikten 10 gün sonra bebeğinin sürekli ağlaması ve nefes almakta zorlanması nedeniyle doktora gittiklerini anlattı. Doktorun “bebeğin gaz problemi yaşıyor” demesinin ardından evin yolunu tuttuklarını ifade eden anne, şikayetlerin artması üzerine yeniden farklı bir doktora gittiğini belirtti. Yapılan tetkiklerin ardından; bebeğinin doğuştan kalbinin delik olduğu ve aortundaki kesinti nedeniyle acil ameliyat olması gerektiği söylenince yaşadığı üzüntüyü anlattı. Bebeğinin Siirt’ ten Batman’ a, Batman’ dan Diyarbakır’ a sevk edildiğini anlatan anne soluğu en sonunda İstanbul’da aldıklarını ve sancılı sürecin başladığını dile getirdi.

“KALP AMELİYATI OLACAĞI SIRADA COVID POZİTİF ÇIKTI”

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Osman Güvenç, Harun bebeğin 16 günlükken solunum şikayeti nedeniyle polikliniğe başvurduğunu; yapılan tetkiklerin ardından kesintili arkus aorta teşhisi koyduklarını ifade etti. Minik bebeğin acilen ameliyata alınmasına karar verdiklerini belirten Güvenç, ameliyat öncesi prosedür gereği yapılan PCR testinin pozitif çıkması üzerine ameliyatı ertelemek zorunda kaldıklarını anlattı.

“MİNİK BEBEĞİN HAYATİ RİSKİ VAR”

Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erek ise Harun bebeğin yenidoğan bebeklerde görülen en ağır kalp hastalıklarından birini yaşadığı ifade etti. Minik bebeğin, bir yandan kalp hastalığı diğer yandan Covid’e yakalanması nedeniyle hayati risk altında mücadele verdiğini izleyenlerle paylaştı.

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Osman Güvenç ise Harun bebeğin solunum sıkıntısı nedeniyle 10 gün boyunca farklı hastanelerde tedavi gördüğünü öğrendiklerini söyledi. İki kere kara ambulansıyla nakli verilen Harun bebeğin, hava ambulansıyla çalıştığı hastaneye geldiğini anlattı.

“HARUN BEBEĞİ SOLUNUM CİHAZINA BAĞLAMAK ZORUNDA KALDIK”

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metehan Özen, Covid tedavisinde yenidoğan rehberinde önerilen tek bir ilaç olduğu için ellerinde seçenek bulunmadığını ve zaman kaybetmeden ilaca başladıklarını ifade etti. 4-5gün içinde bebeğin durumunun düzeldiğini daha sonra ateşinin yükseldiğini anlattı. Hastada pnömoni tablosu oturduğunu ifade eden Özen, nefes alıp vermesinde bozulmalar yaşanmaya başlayınca solunum aletine bağlamak zorunda kaldıklarını anlattı. Ortaya çıkan olumsuz tablo nedeniyle şaşırdıklarını literatürü tarayıp hekimlere danıştıklarını anlattı. Hastanın ailesine Favipiravir için bilgi vermekten başka çarelerinin kalmadığını; ailenin ve Sağlık Bakanlığı’nın verdiği onayın ardından ilaca başladıklarını ve 10 gün sonra tedaviye olumlu yanıt aldıklarını ifade etti.

“COVID'İ YENMEDEN AMELİYAT YAPAMAYIZ”

Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erek, yaptığı ameliyatların ancak %20 ila %30 kadarının ameliyat olmadan bekleyebileceğini onun dışındaki hastaların haftalarca bekleme şansının olduğunu ancak Harun bebeğin böyle bir şansının olmadığının altını çizdi. Yüksek riskleri olan bir ameliyatın virüsle birlikte çok daha tehlikeli hale geldiğini anlatan Erek, Covid’i yenmeden ameliyat yapamayacaklarını belirtti.

“28 GÜN SONRA COVID-19 TESTİ NEGATİFE DÖNDÜ”

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Osman Güvenç, Harun bebeğin hayat mücadelesini hiç bırakmadığını ifade etti. Yoğun bakıma geldikten 28 gün sonra akciğer filminin düzeldiğini, solunum bulgularının normalleşmesiyle birlikte Harun bebeği ameliyata alabildiklerini anlatarak yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

“HARUN BEBEĞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTURMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Operasyon hakkında bilgi veren Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erek; aort damarını kesintili olan yerden itibaren ayırarak birbirine bitiştirdiklerini ve Harun bebeğin kalbinde bulunan deliği ameliyatla kapattıklarını açıkladı. Kalbin normal fizyolojiye geldiğini ifade eden Erek, Harun bebeği sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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