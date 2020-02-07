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Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanı: Ali'den Ferman'ı şok eden itiraf! Mucize Doktor 21. son bölüm

Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Mucize Doktor'da Ali, Ferman'ın hayatını kurtaran ve hastane karantinasını ortadan kaldıran tedaviyi ve buldu. Aşkını itiraf eden Nazlı'nın Ferman ile yüzleşmesi zor olurken, Ali'de Nazlı'dan bir cevap alabilmek için girdiği ısrardan hüsranla çıktı. Dizinin yeni bölüm fragmanında, Ali Ferman'dan aşk taktikleri alıyor. Bu sırada Ferman, Ali'ye bu kızın kim olduğunu sorunca Ali, Nazlı olduğunu söylüyor. İşte Mucize Doktor 21. son bölüm özeti ve 22. yeni bölüm fragmanı

Mucize Doktor

Mucize Doktor 21. bölümüyle ekranlardaydı. Mucize Doktor'da virüsün yol açtığı salgın nedeniyle acilde işler içinden çıkılmaz bir hal aldı. Ancak hastaların da yardımıyla işler yoluna konulmaya başlandı. Ferman'ın durumu iyice zora girerken, Ali büyük buluşunu yaptı. Öleceğini düşündüğü için Ferman'a olan duygularını açan Nazlı'nın Ferman ile olan yüzleşmesi oldukça sancılı geçti. Nazlı Ferman ile yaptığı konuşmanın etkisindeyken, Ali bir cevap almak için geldi. Ancak Nazlı bir cevap vermeyince Ali büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanı ve 21. son bölüm özeti haberimizde.

MUCİZE DOKTOR 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Acilde işler kontrolden çıkmak üzeredir. Sonunda ekipten biri daha fazla dayanamaz ve yardım etmek için içeri dalar.

Biraz olsun kontrol sağlanır ama tehlike henüz atlatılmamıştır. Ferman’ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister.

Salgından sağ salim kurtulabilmek için herkesin elinden geleni yapması gerekecektir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne, acilde bir doğum başlar…

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