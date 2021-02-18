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Mucize Doktor 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Mucize Doktor 50. son bölüm...

Fox TV'nin 2. sezonuyla da ilgiyle takip edilen dizisi Mucize Doktor, 50. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Sevilen dizinin bu akşamki bölümünde Ali, ulaşılamaz bir yerde sıkışıp kalınca ortalık karıştı ve oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki şimdiden merakla beklenen Mucize Doktor 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Mucize Doktor 50. son bölüm...

Mucize Doktor bu akşam ekranlara gelen 50. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme daha sahne oldu. Peki son bölümde neler oldu ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MUCİZE DOKTOR 50. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, ulaşılamaz bir yerde sıkışmış kalmıştır ve herkes çaresizdir. Bu sırada Vuslat hastaneyi normal işleyişine döndürmek adına sert yaptırımlar uygulamaya başlar.

Ama Ferman ve Nazlı, Ali’ye ulaşmak için son bir girişimde bulunur ve Vuslat’ın oklarının hedefi olurlar. Bu sırada Adil’in vefatını öğrenen Ezo, Ali’yle konuşmakta kararlıdır.

Ama onun da tedavisi bitmeden klinikten çıkması yasaktır. Sonunda Berhayat Hastanesi’nde değişim rüzgarları yine esecek ve ancak şanslı bir azınlık istediğine ulaşacaktır.

MUCİZE DOKTOR 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 51. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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