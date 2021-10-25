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Haberler Gündem 3. Sayfa MUCİZE GİBİ! Son dakika: İnanılmaz kaza ve kılpayı kurtuluş kamerada - VİDEO HABER
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Otobanda inanılmaz kaza! O anlar kamerada!

İstanbul Şile otobanında karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaşa hızla gelen araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan vatandaş, seyir halinde olan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar bir aracın güvenlik kameralarına yansıdı

MUCİZE GİBİ! Son dakika: İnanılmaz kaza ve kılpayı kurtuluş kamerada - VİDEO HABER
Otobanda inanılmaz kaza! O anlar kamerada!
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İHA

İstanbul'da olay geçtiğimiz günlerde Şile otobanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaşa hızla gelen otomobil çarptı.

KAMYONUN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU

İHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle yola savrulan vatandaş yolun diğer şeridinde seyir halinde olan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

Kameraya yansıyan görüntülerde, otobanda karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşa bir aracın çarpmasının ardından vatandaşın yola savrulması ve diğer şeritten gelen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulması yer aldı.

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