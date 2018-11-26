Birleşik Arap Emirlikleri'nde casusluk suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra müebbet hapis cezasına çarptırılan İngiliz akademisyen Matthew Hedges, iki ülke arasında krize neden olmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Hedges için af çıkarıldığını ve affın hemen uygulamaya konulacağını açıkladı. Hedges'in prosedürler tamamlandıktan sonra ülkeyi terk edeceği bildirildi.

BAE yönetimi af kararından hemen önce Hedges'in bir itiraf videosunu da yayınladı. Videoda Hedges, İngiliz istihbarat birimi MI6 için çalıştığını ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin satın aldığı silahlar üzerine araştırma yaptığını söylüyor. Hedges ayrıca bilgi almak istediği kişilere bir doktora öğrencisi olarak yaklaştığını ifade ediyor.

Konuyla ilgili konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, haberi memnuniyetle karşıladıklarını ancak Hedges hakkındaki suçlamaları reddettiklerini söyledi.

Hedges, 2 haftalık araştırma için gittiği Dubai’de havalimanında 5 Mayıs’ta gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ