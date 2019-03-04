Müge Anlı'da Asım Bayram olayı büyüyor. 82 yaşındaki Asım Bayram'ın Isparta'daki para kasası da sır oldu. Antalya'da 42 gündür kayıp olarak aranan iş adamını bulmak için Kepez ilçesindeki obrukta arama çalışması yapıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün 5 kişilik su altı ekibinin yaptığı aramada iş adamına ait herhangi bir ize rastlanmadı, vahşi bir hayvana ait olduğu belirlenen çene kemikleri bulundu.

ASIM BAYRAM ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Asım Bayram'ın eşi Ferluga Karatuğ, Müge Anlı'nın programına katılarak canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bayram'ın bir dolandırcılık çetesinin eline düştüğü ve cinayete kurban gittiği düşünüldü.

ASIM BAYRAM'IN PARA KASASINA NE OLDU?

Yaşlı adamın Isparta Şarkikarağaç'taki eviyle ilgili ilginç bir iddia daha ortaya atıldı. Asım Bayram'ın Isparta'daki evinde bulunan para kasasının ortada olmadığı ve bir gece yarısı eve birkaç kişinin girip çıktığı belirtildi.

ASIM BAYRAM'IN BAŞINA GELENLERİ EŞİ BİLİYOR MU?

Öte yandan canlı yayına Asım Bayram'ın komşusu bağlandı. Rıza Öcan ismindeki kişi, "Asım Bey'i çok severdim. Bana eşi Ferluga Hanımın kendisinden para çaldığını söylerdi" dedi. Ferluga Hanım ise, iddiaları yalanladı. Bayram'ın çocukları ise, babalarının kaybıyla ilgili ipuçlarının ikinci eşi Ferluga Hanım'ı işaret ettiğini söyledi.