Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi! Müge Anlı ne zaman başlıyor?
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, kayıpların arandığı, ailelerin kavuştuğu, cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı reality ve kriminal türde bir televizyon programıdır. 16 sezondur devam eden program, 17. sezonu ile ekranlara gelecek. Peki, "Müge Anlı ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?" İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi...
Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Haziran Cuma günü sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. 2008 yılından bu yana ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi duyuruldu. Hafta içi her gün yayınlanan program, 17. sezonu ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, "Müge Anlı ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?" İşte detaylar...
MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu.
Müge Anlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla programın izleyicilerle buluşacağı tarihi duyurdu.
Buna göre, Müge Anlı yeni sezon 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
MÜGE ANLI KİMDİR?
19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğan Müge Anlı, Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir. Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yapmıştır.
Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Müge Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek ile yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren, Müge Anlı ise Pakize Suda ile farklı kanallarda devam etti.
Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.
Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.