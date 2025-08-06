Müge Anlı ne zaman başlıyor? İşte Müge Anlı yeni sezon tarihi
ATV ekranlarının gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, haziran ayının son haftasında yaptığı sezon finalinin ardından yeni bölümleriyle geri sayımda. Hafta içi her gün yayınlanan programın yeni sezon tarihi, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2025 sezonu ne zaman başlayacak? İşte detaylar…
Gündüz kuşağının takip edilen yapımlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, haziran sonunda ekranlara kısa bir ara vermişti. Yeni yayın dönemi için geri sayım sürerken, izleyiciler programın ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon başlangıç tarihi hakkında merak edilenler…
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin zaman diliminin Eylül ayında olması bekleniyor.
HAFTA İÇİ HER GÜN
Hafta içi her gün sabah saat 10:00'da ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 12:45'te günü kapatıyor.