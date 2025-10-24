Habertürk
Habertürk
        Müge Boz ve Caner Erdeniz ailece Dubai'de - Magazin haberleri

        Müge Boz ve Caner Erdeniz ailece Dubai’de

        Müge Boz ve Caner Erdeniz, çocuklarıyla ilk kez çıktıkları Dubai tatilini sosyal medyadan paylaştı

        Giriş: 24.10.2025 - 20:41 Güncelleme: 24.10.2025 - 20:41
        "Ailece ilk kez Dubai'deyiz"
        Ünlü oyuncu Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz, yoğun tempolarına kısa bir ara vererek ailece tatile çıktı.

        2019 yılında evlenen ve aynı yıl kızları Vina’yı kucaklarına alan çift, 1 Haziran 2024’te oğulları Rika’nın doğumuyla ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

        Sosyal medyada paylaştıkları aile pozlarıyla sık sık gündeme gelen Boz ve Erdeniz çifti, bu kez ilk kez çocuklarıyla birlikte çıktıkları Dubai tatiliyle dikkat çekti.

        Müge Boz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda; "Ailece ilk kez Dubai'deyiz. Burada çocuklarla yapılacak o kadar çok aktivite var ki…" notunu düştü.

        Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #müge boz
        #caner erdeniz
