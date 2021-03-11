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Muğla'da bir yolcunun çantasındaki böreğin içinden 80 gram esrar ele geçirildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otobüste narkotik köpeği ile yapılan aramada bir yolcunun çantasındaki böreğin içinden 80 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca çantadaki aramada 1064 uyuşturucu hap bulundu

Muğla'da bir yolcunun çantasındaki böreğin içinden 80 gram esrar ele geçirildi
DHA

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Menteşe Jandarma Komutanlığı'nca Gülağzı mevkiinde yol kontrolü yapıldı.

1064 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Durdurulan bir otobüsteki yolculardan Tamer Yenice'nin (36) çantasında yapılan aramada narkotik köpeğinin tepki vermesi sonucu poşet içinde böreğin arasına gizlenmiş olarak 80 gram kubar esrar ile poşet içinde 1064 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yenice, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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