DHA

Kaza, saat 19.00 sıralarında Muğla'nın Köyçeğiz ilçesindeki Toparlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Çamdalı yönetimindeki 48 HZ 081 plakalı otomobil, Muğla-Köyceğiz karayolu Şelale mevkisinde Orhan Gürel idaresindeki 48 AF 668 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalesinin ardından yaralılar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Gürel yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Çamdalı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.