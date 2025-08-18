Habertürk
Habertürk
        Muğla'da hayat koridoru! | Son dakika haberleri

        Muğla'da hayat koridoru!

        Ambulanslara yol veren sürücülerin oluşturduğu hayat koridoru olan fermuar sistemi Muğla'da kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 10:55 Güncelleme: 18.08.2025 - 10:55
        Muğla'da hayat koridoru!
        Muğla'da ambulanslara yol veren sürücülerin oluşturduğu hayat koridoru, trafik denetim dronuyla görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre Menteşe ilçesinde, ambulansların trafikte hızlı ilerlemesi için uygulanan fermuar sistemi ile sürücülerin oluşturduğu hayat koridoru, trafik denetim dronuyla görüntülendi.

        Ambulans sireni duyulduğunda araçların sağa ve sola yanaşıp ortada boşluk bırakmasıyla oluşan koridorun, acil durumlarda hayat kurtardığına dikkat çekildi.

