Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı
Giriş: 08.04.2025 - 22:08 Güncelleme: 08.04.2025 - 22:08
B.B.Y. yönetimindeki kamyonet, Milas-Yatağan kara yolu Korucuk Mahallesi mevkisinde karşı şeride geçerek U.Y'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü ile otomobilde bulunan S.G. ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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