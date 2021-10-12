Muğla'da yıldırım düştü; orman yangını çıktı!

Kızıldağ mevkisinde, iddiaya göre yağmurun ardından yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
AA'nın haberine göre ekipler, yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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