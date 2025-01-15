Ülküdar, "Orman yangınları cuma, cumartesi ve pazar günleri insanlarımızın ve trafiğin yoğun olduğu zamanlarda çıkıyor. Saat 10.00'dan saat 20.00'a kadar yangınlar yoğunlaşıyor. Muğla genelinde çıkan yangınların yüzde 59'u insan kaynaklı, yüzde 41'i ise doğal nedenler dediğimiz yıldırımlardan oluşmakta" şeklinde konuştu.