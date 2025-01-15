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        Haberler Gündem Çevre Muğla'daki yangınların yüzde 59'u insan kaynaklı | Son dakika haberleri

        Muğla'da orman yangınlarının yüzde 59'u insan kaynaklı

        Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdar, orman yangınlarının cuma, cumartesi ve pazar günleri insanların ve trafiğin yoğun olduğu zamanlarda çıktığını söyledi. Ülküdar, "Muğla genelinde çıkan yangınların yüzde 59'u insan kaynaklı, yüzde 41'i ise doğal nedenlerden oluşuyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:30 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:30
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        Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdar, 2024 yılındaki orman yangılarıyla mücadele sezonunu değerlendirdi. Ula ilçesindeki Yangın Yönetim Merkezi'ndeki toplantıda müdür yardımcıları ve basın mensupları yer aldı.

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        Müdür Ülküdar, 2024'te 384 orman yangını çıktığını belirterek, "Bu yangınlarda 3 bin 466 hektar alanımız etkilendi. 294 de ziraat yangınına müdahale edildi" dedi.

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        Son 10 yıllık istatistiklere bakıldığı zaman yılda ortalama 314 yangın çıktığını kaydeden Mustafa Ülküdar, "Yangınlarda 6 bin 226 hektar alan zarar görüyor" diye konuştu.

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        Ülküdar, "Orman yangınları cuma, cumartesi ve pazar günleri insanlarımızın ve trafiğin yoğun olduğu zamanlarda çıkıyor. Saat 10.00'dan saat 20.00'a kadar yangınlar yoğunlaşıyor. Muğla genelinde çıkan yangınların yüzde 59'u insan kaynaklı, yüzde 41'i ise doğal nedenler dediğimiz yıldırımlardan oluşmakta" şeklinde konuştu.

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        Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdar ayrıca, "Yangınlar biter bitmez bizlerde o bölgeyi tekrar ağaçlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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