Muğla'dan yola çıkan genç Türkiye'yi yürüyerek geziyor

Yürüyüşüne 10 Nisan'da Muğla'dan başlayan Mahmut Çam, yaklaşık 1500 kilometre katederek 14 ili gezdi.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine bağlı Harmangeriş köyüne gelen Mahmut Çam, AA muhabirine, günlerdir yürüyerek Türkiye'yi gezdiğini söyledi.

Yıllardır aklında olan bir hayali gerçekleştirmek için yola çıktığını belirten Çam, "Konfor alanından çıkamadığım için bunu başaramıyordum. En sonunda konfor alanından çıkmayı başardığımda yola çıktım" dedi.

Turizm sektöründe çalıştığını, her zaman macera dolu bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Çam, "Arkadaşlarımla ufak bir tartışmanın ardından 20 kilometrelik bir yol yürümem gerekti. Otobanın ortasında araçtan inmiştim. Sonrasında baktım ki ben bunu yapabiliyorum, 'Neden bunu devam ettirmeyeyim' dedim. Eve dönüp eşyalarımı çöpe attıktan sonra yola çıktım" ifadesini kullandı.

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GİTTİĞİ YERLERDE BAZEN TARLADA, BAZEN RESTORANDA ÇALIŞIYOR

Yolculuğunun Muğla'dan başladığını aktaran Çam, şöyle devam etti:

"Ege sahillerinden Trakya üzerinden Karadeniz'e kadar geldim. Genellikle camilerde konaklıyordum. Geçimimi tarlalarda, bazen restoranlarda çalışarak, bazen de misafirperver insanımız sayesinde sürdürüyordum. 11. şehrim Karabük'e geldiğimde yolculuğu bitirme kararı almak üzereydim. Son paramla müzeleri gezmeye başladım. Oradan sonra Bartın istikametine döndüğümde yol üzerinde bir türbeye girdim. Türbede sağ olsunlar, beni çok iyi karşıladılar, çok fazla yardımcı oldular. Sonra Cide'ye geçtim."