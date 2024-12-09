Otobüs bariyerleri aştı! Yaralılar var!
Muğla'nın Ula ilçesinde, bariyerlere çarpan yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Muğla'da kaza, Ula ilçesinde edinilen bilgilere göre şöyle meydana geldi. İ.H.T. yönetimindeki yolcu otobüsü, Muğla-Akyaka kara yolu Sakar Geçidi'nde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.
KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 5 yolcu yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından iki yönden tek şerit halinde ulaşıma açıldı.