Bodrumspor iki kulvarda tutulmuyor

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BODRUM, (DHA) Tarihinin ilk Spor Toto 1'inci Lig sezonunda gösterdiği performansla direkt Süper Lig yarışı veren Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor.

Ligde 21 puanla Süper Lig hattında ikinci sırada bulunan Muğla temsilcisi, kupadaki ilk randevusundan da galip ayrıldı. Ligdeki köklü rakiplerinden Altınordu'yla Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaşan Bodrum, uzatmaya giden randevuda Apti Mert'in 107'nci dakikadaki tek golüyle kazanıp turladı. Bodrumspor, kupada adını son 32 takım arasına yazdırdı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-11-10 12:13:50



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