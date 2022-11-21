Ege Denizi'nde 5.4 büyüklüğünde deprem

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ANKARA, (DHA)- EGE Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 02.25'te merkez üssü Datça ilçesine 107.44 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Düzgün Barış DENİZ

2022-11-21 02:47:35



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