Fethiyespor'da Altın tamam

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FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, teknik direktör Erhan Altın ile anlaşma sağladı.

Mesut Toros'la yolların ayrılmasının ardından Başkan Esat Bakırcı ve yönetim kurulu Erhan Altın'ın yaptığı görüşme sonucu el sıkıştı. Vanspor'dan ayrılan 66 yaşındaki Erhan Altın, Göztepe, Giresunspor, Denizlispor, Kocaelispor, Elazığspor, Şanlıurfaspor, Alanyaspor ve Samsunspor'da görev yapmıştı. Erhan Altın'ın yardımcılıklarına Fethiyespor'un eski oyuncularından Taner Gürleri'nin yanı sıra Çağlayan Çağlar ve Fevzi Tuncay getirildi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-11-22 10:50:25



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