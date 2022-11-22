Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 246 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Fethiye'de D.K., Seydikemer'de S.S.'nin evlerinde bulundurdukları uyuşturucuları satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri tarafından şüphelilerin evlerine bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, siyah poşetler içerisinde satışa hazır 4 kilo 246 gram kubar esrar ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. D.K. ve S.S. gözaltına alındı.

İki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-11-22 15:24:58



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