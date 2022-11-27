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Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

DHA

Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Faruk Güngör (42), saklandığı evde yakalandı. 
Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Faruk Güngör'ün Marmaris'te olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince, İçmeler Mahalesi'nde bulunan eve düzenlenen operasyonda yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü Güngör, tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-11-27 20:30:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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