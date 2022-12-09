Elektrik akımına kapılan işçi öldü



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çalıştığı şantiyede elektrik akımına kapılan taş ustası Taylan Pay (26), yaşamını yitirdi. Nişanlı olduğu öğrenilen Pay'ın cenazesinin memleketi Van'da toprağa verileceği öğrenildi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Taş ustası Taylan Pay, inşaattaki iskeleyi söktüğü sırada iskele demiri elektrik teline temas etti. Elektrik akımına kapıldıktan sonra bulunduğu yerden zemine düşen işçi Pay, ağır yaralandı. Yaralı işçinin yardımına çalışma arkadaşları koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Pay, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Pay, yaşamını yitirdi. Taylan Pay´ın cenazesinin havayolu ile önce İstanbul´a, ardından da toprağa verilmek üzere memleketi Van´a gönderileceği belirtildi. Öte yandan, Taylan Pay´ın geçtiğimiz aylarda nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-12-09 18:39:50



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