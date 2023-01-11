Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 65 kaçak göçmen, kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Ocak'ta farklı saatlerde, Bodrum açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 65 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-01-11 11:38:02



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