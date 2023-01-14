Bodrumspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında

BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 32 puan ve averajla 3'üncü sırada tamamlayan Süper Lig adaylarından Bodrumspor yarın deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda Alper Akarsu'nun yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-beyazlılar ara transfer döneminde golcü Dever Orgill, kanat oyuncuları Aminu Umar ve Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna dahil ederken, 3 oyuncunun da lisansı çıktı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Yeni Malatyaspor deplasmanından galibiyetle döneceklerine inandığını belirtti. DHA-Spor Türkiye-Muğla BODRUM, (DHA)
2023-01-14 10:49:00
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