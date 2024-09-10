AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'den golf turizmi açıklaması

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla’nın golf turizmi ile 12 ay turizm hedefine daha da yaklaşacağını söyledi.

Mete, Resmi Gazete'nin 7 Eylül 2024 Cumartesi ve 8944 sayılı kararı gereğince Dalaman ilçesi Kapıkargın Mahallesi'nde yer alan belirli bölgenin "Turizm koruma-gelişim bölgesi" olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Partisinin il başkanlığında düzenlediği toplantıda konuşan Mete, Dalaman ilçesinde, tarıma elverişli olmayan ve denize sıfır yaklaşık 5 bin dönümlük alanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile turizme açılmasının önemli olduğunu vurguladı.

"Bölgemizde turizm açısından büyük önem taşıyan ve golf turizmini geliştirme adına da kritik bir adım olan bu karar ile bölgemize nitelikli turistlerin ilgisi daha da artacak. Doğal güzellikleri, tarımı, denizi, kumu ve güneşi ile eşsiz bir coğrafya olan Muğla'mız, golf turizmi ile 12 ay turizm hedefine daha fazla yaklaşmış olacak."

İlgili bakanlıkların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da konuyu bizzat arz ettiğini anlatan Mete, şöyle konuştu:

Mete, İl başkanlığı yaptığı dönemden bu yana bölge turizmi açısından son derece önemli bulduğu bu karar için defalarca görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Mete, Dalaman Havalimanı yanındaki arazinin golf turizmine kazandırılmasının ardından bölgede konaklama ihtiyacı olacağına da dikkati çekerek, konaklama ihtiyacı için en az üç tane beş yıldızlı otelin bölgede faaliyete geçeceğini ifade etti.

Bu ve benzeri gelişmelerle Dalaman'ın bir dünya markası olacağını belirten Mete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıklara teşekkür etti.

Toplantıya AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Gültekin Akça ve partililer katıldı.