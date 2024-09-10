Muğla'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yanan evdekilerin bir kısmı dışarı çıktı, çatı katına çıkan iki kişi ekiplerce güvenli şekilde tahliye edildi.

İsmetpaşa Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde bir evde nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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