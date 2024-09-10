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        Muğla'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:56 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:56
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        Muğla'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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        Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İsmetpaşa Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde bir evde nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yanan evdekilerin bir kısmı dışarı çıktı, çatı katına çıkan iki kişi ekiplerce güvenli şekilde tahliye edildi.

        Yangında dumandan etkilenen 3 kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.

        Buzdolabından çıktığı tahmin edilen yangının ardından evde büyük çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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