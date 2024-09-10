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        Bodrum FK'dan savunmaya Ajeti takviyesi

        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, CFR Cluj'da forma giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu Arlind Ajeti'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 20:12 Güncelleme: 10.09.2024 - 20:15
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        Bodrum FK'dan savunmaya Ajeti takviyesi
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        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, CFR Cluj’da forma giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu Arlind Ajeti’yi kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip Ajeti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip, Romanya Süper Liga takımlarından CFR Cluj’da forma giyen savunma oyuncusu Arlind Ajeti ile anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı ekip, tecrübeli savunma oyuncusu Ajeti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Geçtiğimiz yıl CFR Cluj forması ile 22 maça çıkan ve 1857 dakika süre alan Ajeti 3 kere fileleri havalandırdı.

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