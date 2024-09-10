Bodrum FK'dan savunmaya Ajeti takviyesi

Geçtiğimiz yıl CFR Cluj forması ile 22 maça çıkan ve 1857 dakika süre alan Ajeti 3 kere fileleri havalandırdı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip, Romanya Süper Liga takımlarından CFR Cluj’da forma giyen savunma oyuncusu Arlind Ajeti ile anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı ekip, tecrübeli savunma oyuncusu Ajeti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.