Evde 3 kilo esrarla yakalanıp tutuklandı

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen A.C.S., evde 3 kilo esrarla yakalandı. Gözaltına alınan A.C.S., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum'da A.C.S.'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda A.C.S., teknik ve fiziki takibe alındı. Ekipler, cuma günü şüphelinin kaldığı eve baskın düzenledi ve yaptıkları aramada 3 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan A.C.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-01-16 10:21:10



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