Bodrumspor'un inancı tam



BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de son 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kalan Bodrumspor, pazar günü evinde oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken teknik direktör İsmet Taşdemir seriyi sürdüreceklerini ifade etti. Takımının genel performansından son derece memnun olduğunu dile getiren Taşdemir, "Takımdaki herkes başarıya yürekten inanıyor ve tüm oyuncularımız çok çalışıyor. Çok iyi bir çıkış yakaladık. Bu seriyi sürdürmek için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ankara Keçiörengücü önemli rakiplerimizden biri. Sahamızda kazanıp puan farkını açmak istiyoruz. Kolay maç olmayacak ancak biz de en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-01-19 11:28:53



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