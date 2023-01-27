Bodrumspor deplasmanda parladı

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BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü Adanaspor'a konuk olacak Play-Off hattındaki Bodrumspor, son haftalarda deplasmanlarda başarılı sonuçlar elde etti. Yeşil-beyazlılar gurbette oynadığı son 4 müsabakada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan toplamayı başardı. Dış sahada son yenilgisini 3-0'lık skorla Pendikspor'a karşı alan Bodrumspor, ardından Denizlispor'la golsüz berabere kaldı. Bodrumspor son 3 deplasman karşılaşmasında Altınordu'yu 2-0, Göztepe'yi 1-0 ve Yeni Malatyaspor'u da 3-1 yenerek evine mutlu döndü. Adana'da da kazanacaklarına inandığını ifade eden teknik direktör İsmet Taşdemir, "Zorlu bir maç bizi bekliyor. Son haftalarda deplasmanlarda çok iyi işlere imza attık. İnanıyorum ki Adana'da da oyuncularımız gerekenleri yapacak" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-01-27 10:09:47



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