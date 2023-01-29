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Coğrafi işaretli Bodrum mandalinası için festival

DHA

Coğrafi işaretli Bodrum mandalinası için festival


Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, coğrafi işaretli Bodrum mandalinasının kullanım alanlarının çoğaltılıp, ekonomik değerinin artırılması amacıyla 'Sadece Mandalin Festivali' düzenlendi. Festivalde konuşan Kaymakam Bilgehan Bayar, "Bodrum mandalinasının yok oluşunu sadece ve sadece inşaata bağlayamıyorum. İnşaat izni veren biz, yolları yapan biz, turizm geldi diyerek her tarafı inşaata boğan biz. Bunu yüceltecek ve koruyacak olan yine biziz" dedi. Belediye Başkanı Ahmet Aras da mandalinanın kendileri için sadece bir meyve değil kültürlerinin parçası olduğunu söyledi.
Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Bitez Muhtarlığı, Bodrum Ziraat Odası, Bitez Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Bodrum Kent Konseyi Coğrafi İşaretler Çalışma Grubu ve Bodrum Mandalin Hareketi iş birliğiyle 'Sadece Mandalin Festivali' düzenlendi. Festival, Bitez Mahallesi Köyiçi mevkisi Kadınlar Kahvesi önünden kortej yürüyüşüyle başladı. Develerle yapılan yürüyüşe, folklor ekibi ve onlarca Bodrumlu eşlik etti.
MANDALİNALI YEMEKLER YAPILDI
Kortej sonunda Bodrum Belediyesi ekipleri, Mandalina Bahçesi'ne gelerek hasat yapıldı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da hasada katılıp, topladıkları mandalinaları küfeye doldurdu. Daha sonra kortej ekibi, alana develerle giriş yaptı. Protokol konuşmalarının ardından yöresel halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Gösteri sonrası sembolik olarak çivilerle mandalina kasası çakıldı. Yerel sanatçıların sahne aldığı festivalde, şefler tarafından içinde mandalina olan yemekler yapıldı. Açılan stantlardaki yöresel ürünler ve mandalina ile yapılan kek, lokum gibi yiyecekler de hem tadıldı hem satın alındı. 
'TARIMLA TURİZMİ BİR ARAYA GETİRDİĞİMİZDE SORUN ÇÖZÜLECEK'
Mandalinanın Bodrum için önemine değinen Kaymakam Bayar, "Bodrum'a geldikten sonra yaptığım ilk işlerden biri ilçenin tarihini okumaktı. 1940 ve 1960´lar arasını okudum. 1960'larda 5 bin olan nüfusun 2 geçim kaynağı var. Yerelde olanlar Bodrum mandalina bahçeleriyle geçiniyorlar, Girit´ten gelenler süngercilik yapıyor. Bunların pazarlamasının yapıldığı da o dönemde kahvehaneler var. Bodrum mandalinası Bodrum´u Bodrum yapan ve o dönemde gençlerin okumasının yegane kaynağıdır. O dönemde bir kişinin zenginliği mandalina bahçelerine göre ölçülüyordu. Bodrum mandalinasının gelecek nesillere aktarılması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bodrum mandalinasının yok oluşunu sadece ve sadece inşaata bağlayamıyorum. Bu kolaycılık gibi geliyor. İnşaat izni veren biz, yolları yapan biz turizm geldi diyerek her tarafı inşaata boğan biz. 'Sonra ah inşaatlar, ah yollar' diyoruz. Bunu yüceltecek ve koruyacak olan yine biziz. Ekonomik olarak getiri sağlamayan ürünün ayakta kalabilmesi mümkün değil. Tarımla turizmi bir araya getirdiğimiz zaman sorunu çözmüş olacağız" dedi.
'MANDALİNA BAHÇLERİNİ KENDİ ELLERİMİZLE İMARA AÇTIK'
Bodrum Belediye Başkanı Aras da "Mandalina bizim için sadece bir meyve değildir, bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Mandalina bahçesinde doğduk, orada büyüdük mandalinayla hayatımızı sürdürdük. Okuduk, evlendik, çocuklarımızı büyüttük. Mandalina bizim için değerli bir kültür varlığıdır. Mandalinanın yaşaması için bütün girişimler çok değerlidir. Mandalina hareketi ismiyle başlayan sonra da sadece mandalina festivali ismini alan ve devam eden bu güzel farkındalık hareketi hepimizi düşünmeye sevk etti. Mandalina bahçelerini kendi ellerimizle imara açtık. Tarım alanlarımızı maalesef kaybediyoruz. Mandalina ağaçlarımız turizme ve inşaata yenilmekte. Mandalinanın korunması için artık bir şeyler yapmamız gerekiyor. Etkinlik, eğlence ve festivalle olmayacak bir şey. Bu gerçek bir sahip çıkmayı gerektiriyor" diye konuştu. 
'MANDALİNA SIKIM TESİSİ KURACAĞIZ'
'Para etmeyen hiçbir şeyin yaşama şansı kalmadı" diyen Başkan Aras, şöyle devam etti:
"Mandalinanın para etmesi lazım. Para etmesi için de değerlendirilmesi lazım. Erman Aras yıllardır bir çalışma içerisindeydi. Onun başlattığı mandalinanın endüstriyel bir ürüne dönüştürülmesi hareketi şimdi bütün Bodrum´a yayıldı. Bodrum´un her köşesinde reçeller, marmelatlar, sabunlar, kolonyalar, mandalina gazozları ve ona benzer birçok ürün yapılıyor ve Bodrum´dan yurt dışına ihraç ediliyor. Bu tür girişimleri desteklememiz lazım ama bu tür ürünlerin Bodrum´da tüketilmesini sağlamamız gerekiyor. Bu festivalden çıkan önemli sonuç manifesto değerinde önemli sonuçları barındırıyor. En kısa zamanda mandalina sıkım tesisi kuracağız:" DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-01-29 15:57:08

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