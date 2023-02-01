Bodrumspor zirve maçına kenetlendi



BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek Süper Lig'e yükselme yarışında avantaj yakalayan Bodrumspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı için kenetlendi. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1'inci Lig'de bu sezon üst sıralardan hiç kopmayan Bodrumspor, rakibini İstanbul'da yendiği takdirde ilk 2 sıra içinde direkt Süper Lig hattında yer alacak. Liderliği averajla Samsunspor'a kaybederek 41 puanla 2'nci basamağa gerileyen Eyüpspor'u 3 puan geriden takip eden 3'üncü yeşil-beyazlılar, galip gelmesi durumunda güçlü rakibini yarışta hem genel hem de ikili averajda geride bırakmış olacak. Bodrumspor, sezonun ilk yarısında Eyüpspor'u evinde 3-0 yenmişti.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-02-01 12:09:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.