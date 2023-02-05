Fethiyespor'dan buz hokeyi tepkisi

FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Diyarbakır Stadı'nda karla kaplı zeminde oynanan maçta Diyarbekirspor'la 0-0 berabere kalan Fethiyespor'da yönetim Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki gösterdi. Ligdeki galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Muğla temsilcisinde yönetim, maç öncesinde çekilen stadın karla kaplı halini paylaşarak, "Biz buz hokeyi takımı değiliz, futbol takımıyız. Gördüğünüz zemin ve hava koşullarında futbol oynamaya çalıştık. Bu kötü koşullar yetmezmiş gibi bir de yine hakem maçın önüne geçip penaltımızı vermemiştir. 2 haftadır üst üste hakem hatalarından canımız yanıyor. Fethiye'de kar olmadığı için bizleri bu soğuk karlı havada futbol oynattığı için TFF yetkililerine teşekkür ederiz" mesajını yayınladı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2023-02-05 12:43:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.