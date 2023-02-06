Muğla'da eğitime 1 gün ara verildi

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağını açıkladı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-02-06 00:46:38



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